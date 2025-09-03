Milan, non solo Bennacer: restano in uscita anche Adli e Vos

Nonostante le trattative maggiori siano finite alle 20 del 1° settembre, il calciomercato continua in alcune zone, su tutte la Turchia che avrà la possibilità di chiudere colpi fino al 12 settembre. Questo può venire a vantaggio del Milan che ancora deve liberarsi di qualche esubero rimasto a Milanello, specialmente a centrocampo. I nomi principali sono quelli di Ismael Bennacer, di Yacine Adli e di Silvano Vos. Tre calciatori che hanno svolto la preparazione con Milan Futuro e che, nel caso dei primi due, sanno da tempo di non essere parte del progetto Allegri.

Matteo Moretto, nell'ultimo video sul canale YouTube, ha parlato proprio della situazione di questi giocatori, Bennacer su tutti: "Ancora possibili uscite per il Milan che ci potrebbero essere nei prossimi giorni perchè, occhio, il mercato turco chiude il 12 settembre. Il Trabzonspor sta continuando a lavorare duramente per un accordo totale con Bennacer e il Milan. Da parte del club rossonero c’è apertura ma bisogna capire se il giocatore darà il sì definitivo. I dialoghi sono in corso e i contatti costanti. Vi aggiungo anche di non mollare le possibili uscite di Vos e Adli".

