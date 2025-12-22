Origi-Milan, è finita! Il belga ha firmato la risoluzione del contratto

vedi letture

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, è finita tra Divock Origi ed il Milan. Il belga, arrivato nell'estate del 2022 a parametro zero, lascia i rossoneri dopo stagioni assolutamente negative tra prestiti e totale inutilizzo.

Origi venne scelto da Maldini e Massara: in scadenza con il Liverpool, venne convinto a firmare col Milan con un quadriennale da circa 4 milioni di euro l'anno. A sei mesi dalla scadenza è stata firmata finalmente la risoluzione del contratto.