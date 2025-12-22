Origi-Milan, è finita! Il belga ha firmato la risoluzione del contratto
MilanNews.it
Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, è finita tra Divock Origi ed il Milan. Il belga, arrivato nell'estate del 2022 a parametro zero, lascia i rossoneri dopo stagioni assolutamente negative tra prestiti e totale inutilizzo.
Origi venne scelto da Maldini e Massara: in scadenza con il Liverpool, venne convinto a firmare col Milan con un quadriennale da circa 4 milioni di euro l'anno. A sei mesi dalla scadenza è stata firmata finalmente la risoluzione del contratto.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Füllkrug al Milan, Moretto: "Il diritto di riscatto non è di 15 milioni. La cifra è più accessibile e favorevole ai rossoneri"
E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non bastadi Antonio Vitiello
Le più lette
1 E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Horst Heldt: "Fullkrug sempre rotto e vecchio? Le conclusioni affrettate sono superficiali. Farà come Bierhoff in Italia"
Luca SerafiniLa differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com