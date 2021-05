Milan, non solo De Paul: per la trequarti piacciono anche Ilicic e Pessina

Non solo De Paul. L'argentino è la prima scelta del Milan per la trequarti, ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno valutando anche altri profili. Ai rossoneri, ad esempio, piace molto Josip Ilicic, ma lo sloveno potrebbe arrivare solo se l'Atalanta accettasse una formula in stile Siviglia-Papu Gomez. Occhio anche a Pessina, altro giocatore di Gasperini che fa gol alla società milanista.