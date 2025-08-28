Milan, nuovi contatti nel pomeriggio per Akanji. Il Porto vicino a Kiwior

Il Milan in queste ultime ore frenetiche di calciomercato ha deciso di sondare il terreno anche per il possibile arrivo di un ulteriore difensore centrale, dal momento che il tecnico Massimiliano Allegri sembra avere tutte le intenzioni di schierarsi con la difesa a tre nel corso di questa stagione. I nomi che nelle ultime ore sono emersi come candidati possibili e credibili sono quelli di Manuel Akanji, nazionale svizzero del Manchester City, e di Jakub Kiwior, polacco in forza all'Arsenal.

Secondo quanto riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul canale YouTube di quest'ultimo, il Milan ha avuto altri contatti nel pomeriggio con l'entourage di Akanji che ha messo in standby il Galatasaray in attesa di capire nuove possibilità. I rossoneri cercando di studiare anche l'operazione con il Manchester City che aveva un accordo con il club turco sulla base di 15 milioni di sterline, ovvero circa 17 milioni di euro. Contatti anche per Jakub Kiwior su cui però il Porto è molto avanti e sta tentando di chiudere in queste ore.