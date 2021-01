Milan, obiettivo Tomori: si tratta sulla cifra del riscatto

Prosegue la trattativa con il Chelsea per Fikayo Tomori, il quale non è stato convocato da per la gara con il Fulham. Come riporta Tuttosport, l’inizio della settimana potrebbe essere molto caldo per il suo sbarco a Milano in prestito con diritto di riscatto. I Blues vogliono fissare la cifra per l’acquisto definitivo a 30 milioni, il Milan vuole invece abbassarla. Le sensazioni sono comunque positive.