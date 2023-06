Milan, occhi su Marcus Thuram ma c'è da battere la concorrenza del PSG

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è molto attento in questo momento al mercato dei parametri zero. Tra questi c'è anche Marcus Thuram, centravanti classe 1997 che è in uscita dal Borussia Monchengladbach. Il giocatore francese, autore quest'anno di 16 gol in 32 partite, potrebbe fare molto comodo al reparto offensivo milanista, ma c'è da battere la concorrenza del PSG. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.