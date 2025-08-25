Milan, oggi nuovo incontro con l'agente di Harder: le cifre dell'operazione
Oggi è in programma un nuovo incontro con l'agente di Conrad Harder, il candidato numero uno all'attacco del Milan dopo che l'affare Victor Boniface è saltato per via della precarietà fisica del nigeriano.
Già ieri mattina, prima del summit tra Allegri e la dirigenza, il procuratore del danese ha fatto visita a Casa Milan per parlare con Giorgio Furlani e Igli Tare, che in giornata hanno anche trovato un accordo di massima con lo Sporting Lisbona per il trasferimento in Serie A del classe 2005 per 24 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore dei portoghesi.
Al momento il ragazzo non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, complice il parallelo pressing dello Stade Rennes, ma riportano i colleghi de L'Equipe che oggi Harder deciderà di quale rossonero vestirsi, se quello del Milan o quello dei francesi.
