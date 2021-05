Milan, possibile chance per Caldara: potrebbe restare

Da luglio, concluso il prestito all'Atalanta (che non lo riscatterà), Mattia Caldara sarà di nuovo un giocatore del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, esiste la possibilità che il centrale resti in rossonero, in un reparto, quello di difesa, che la prossima stagione avrà bisogno di ampliare il numero dei componenti. Ma è altrettanto possibile il trasferimento in una squadra che possa garantirgli maggiore spazio.