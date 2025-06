Milan, pronto l'assalto decisivo per Xhaka. Lo svizzero ha già detto sì al Diavolo

Tuttosport in edicola questa mattina riferisce che inizia oggi una settimana che potrebbe essere importante, forse decisiva, per il possibile approdo al Milan di Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen che ha già detto si ai rossoneri per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Nei prossimi giorni, il club di via Aldo Rossi proverà l'assalto decisivo al giocatore svizzero. Lavori in corso per trovare una quadra con i tedeschi, che apprezzano molto Malick Thiaw come possibile sostituto di Tah andato al Bayern Monaco.

Questi i numeri stagionali di Xhaka con la maglia del Bayer Leverkusen:

PRESENZE BUNDESLIGA: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 5

PRESENZE SUPERCOPPA TEDESCA: 1

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4185'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 8

ESPULSIONI: 0