Milan, resiste l'idea Wesley come terzino destro. La Roma però ha già l'accordo col giocatore

E' un Milan che deve provare a chiudere più colpi possibili nelle prossime settimane, per regalare a Mister Allegri una rosa già competitiva in occasione della prima gara (assolutamente da non sottovalutare) il 16 agosto in Coppa Italia contro il Bari. La grande necessità del Diavolo, ad oggi restano gli esterni. Manca un sostituto di Theo (è nata l'idea Estupiñán, ma la trattativa col Brighton è alle fasi iniziali), mentre a destra ci sono solo Jimenez ed Emerson Royal (in uscita, su di lui forte interesse del Betis).

Sondaggio per Wesley

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per chiedere informazioni su Wesley Vinícius França Lima, terzino destro classe 2003 del Flamengo e della nazionale brasiliana su cui però è in vantaggio la Roma che ha già in mano un accordo con il giocatore. I giallorossi devono però trovare ancora un'intesa con il club verdeoro per il cartellino di Wasley.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, qualche settimana fa il ds Igli Tare, durante l'incontro con la stampa nella sede milanista di via Aldo Rossi, ha spiegato:

"Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.