Milan, Salernitana e Atalanta molto interessate a Lorenzo Colombo

Al momento, nella rosa del Milan, il terzo centravanti alla spalle di Giroud e Okafor è Lorenzo Colombo. Da capire però se i rossoneri lo terranno in rosa o, come già capitato nell'ultima stagione, lo cederanno in prestito così da dargli la possibilità di giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita. Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, su di lui c'è il forte interesse di Salernitana e Atalanta.