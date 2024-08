Milan, salta il passaggio di Ballo-Toure al Saint-Etienne: troppo alte le richieste del terzino

È saltato il passaggio di Fodé Ballo-Touré al Saint-Etienne, riporta il noto giornalista Fabrizio Romano. Il terzino senegalese, fuori rosa al Milan, per l'ennesima volta in due anni non riesce ad arrivare all'accordo con un altro club proprio al momento di parlare dello stipendio: le sue richieste sono state giudicate troppo alte dai francesi.