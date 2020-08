Milan, si continua a lavorare per il riscatto di Rebic

Ante Rebic è stata una delle sorprese della seconda parte di stagione del Milan, che ora vuole riscattarlo definitivamente dall'Eintracht Francoforte: l'attaccante croato è in prestito fino al 30 giugno 2021, ma in via Aldo Rossi si continua a lavorare per provare ad anticipare i tempi e a prenderlo a titolo definitivo già nelle prossime settimane. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.