Milan, sulle tracce di Lorenzo Colombo c'è la Salernitana

vedi letture

Lorenzo Colombo rientra oggi a Milanello e inizierà ad allenarsi in vista della prossima stagione. Ancora da capire, però, quale sarà il suo destino: potrebbe restare al Milan come terza punta oppure per lui potrebbe esserci una nuova cessione in prestito. Sulle sue tracce, come riporta stamattina Tuttosport, c'è la Salernitana.