Milan, tra Carrasco e Sensi: Leonardo a caccia di opportunità

Sono diversi i nomi sul taccuino di Leonardo e Maldini per il mercato di gennaio. Il Milan nonostante il freno dell’Uefa ha deciso di investire e acquistare due pedine per rinforzare la squadra di Gattuso. Tra i vari sondaggi effettuati dal direttore generale dei rossoneri c’è stato anche quello per Yannick Carrasco, 25enne del Dalian Yifang. Il problema principale sono i 10 milioni di euro che guadagna l’ex Atletico Madrid, cifra irraggiungibile per i parametri del Milan, ma la stessa società cinese non vuole cedere in prestito il giocatore, nonostante la voglia del ragazzo sia quella di rimettersi in discussione in un campionato più competitivo. Sulla lista del Milan ci sono anche Stefano Sensi e Alfred Duncan del Sassuolo, entrambi però non dovrebbero partire a gennaio secondo la linea dettata dal presidente Squinzi. I rossoneri proveranno a forzare la mano ma difficilmente Sensi andrà via con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sarebbe diverso se il Milan inserisse l’obbligo, ma la cifra richiesta dalla società emiliana si aggira attorno ai 25 milioni. Insomma è un Milan che al momento si guarda attorno e cerca di affondare il colpo su un centrocampista e un esterno d’attacco, mentre ieri è stato depositato il contratto di Lucas Paquetà, il primo vero colpo rossonero per il mercato invernale. Comincerà ad allenarsi il 7 gennaio insieme al resto del gruppo, per preparare questo girone di ritorno e la super sfida con la Juve a Gedda.