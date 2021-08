Milan-United, prosegue il braccio di ferro per Dalot

Proseguono le contrattazioni per Diogo Dalot. Il portoghese è la prima scelta del Milan per la fascia destra, ma il Manchester United - come riporta il Corriere dello Sport - non ha intenzione di cederlo senza guadagnarci. I rossoneri vorrebbero prelevarlo in prestito con diritto di riscatto: il braccio di ferro - scrive il quotidiano romano - può durare ancora qualche giorno.