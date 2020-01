Milan, via Rodriguez: al suo posto arriva Robinson dal Wigan

Lo sbarco di Victor Moses all’Inter ha, tra l’altro, agevolato il passaggio di Ricardo Rodriguez al Fenerbahçe. Ieri la situazione di stallo si è sbloccata perché la Federcalcio turca ha dato l’ok al club per operare sul mercato: lo svizzero potrà così accasarsi a Istanbul in prestito, ma con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Boban non ha perso tempo e ha subito puntato su Antonee Robinson del Wigan: dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro, sottolinea Tuttosport.