Milan, voci su Naby Keita: può essere un affare a parametro zero

Nelle ultime ore, per rinforzare il centrocampo rossonero, si sono intensificate le voci che portano al mediano guineano del Liverpool Naby Keita, 28 anni con un passato in Bundesliga al Lipsia. Keita non sembra rientrare nei piani di Jurgen Klopp e ha giocato pochissimo quest'anno (anche a causa di qualche guaio fisico di troppo) ma potrebbe essere una vera e propria occasione a parametro zero: il contratto del calciatore scade infatti al termine di questa stagione sportiva e difficilmente rinnoverà con i Reds. Un profilo di esperienza e da poter utilizzare in tutte le zone della mediana. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.