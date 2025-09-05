MN - Bennacer alla Dinamo Zagabria: il diritto di riscatto è fissato a 10 milioni

vedi letture

Il futuro di Ismael Bennacer sarà alla Dinamo Zagabria che nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con il Milan per un prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto appreso da Milannews.it, la cifra fissata per il riscatto è di 10 milioni di euro. Nei giorni scorsi, sul centrocampista algerino, fuori rosa al Milan, c'erano anche i turchi del Trabzonspor, ma il giocatore non ha accettato la destinazione.

Bennacer alla Dinamo Zagabria: il comunicato dei croati

Con questo comunicato pubblicato nella note, la Dinamo ha annunciato l'arrivo a Zagabria di Bennacer: "Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo! Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto".

di Pietro Mazzara

