MN - Cambia tutto! Gimenez apre al trasferimento: ora la pista Roma è aperta

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la situazione nelle riflessioni di Santiago Gimenez è cambiata rispetto agli ultimi giorni e alle ultime settimane; da quanto si apprende, ora il trasferimento del messicano alla Roma è possibile, considerando soprattutto il fatto che Artem Dovbyk ha già dato l'ok al Milan.

LE PAROLE DI TARE E MASSARA

Igli Tare, d'altronde, ne aveva già parlato prima di Lecce-Milan: "In attacco, numericamente siamo a posto. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio tra Dovbyk e Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo presto. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: si fa solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo". Nella giornata di ieri, però, il ds della Roma Massara ha stoppato gli entusiasmi: "Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla. Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo".

TIFOSI CONTRARI

Queste ultime ore di calciomercato ci potrebbero regalare un'operazione last minute tra Milan e Roma, proprio come successo l'anno scorso con lo scambio Abraham-Saelemaekers. Anche in questo caso la formula sarebbe la stessa, cambiano "solo" i calciatori coinvolti.

Nel pre partita della trasferita di Lecce, infatti, il direttore sportivo Igli Tare ha confermato che le due società starebbero lavorando a uno scambio di attaccanti questa volta: Santiago Gimenez alla Roma e Artem Dovbyk al Milan. Noi di MilanNews.it abbiamo aperto un sondaggio per capire cosa ne pensassero i tifosi, e il risultato è stato netto.

L'80% dei milanisti è contro quest'operazione, perché convinti che il Bebote possa essere più decisivo rispetto all'ucraino, che a 27 anni non ha praticamente dimostrato quasi nulla in carriera.