MN - Disponibilità di Akanji al Milan: va trovato l'accordo sull'ingaggio

vedi letture

Il Milan punta forte su Manuel Akanji: il 30enne centrale svizzero è in uscita dal Manchester City, con cui gli scade il contratto nel 2026, e il club rossonero lo ha individuato come rinforzo last minute per dare al reparto difensivo una soluzione di esperienza ma anche di qualità, soprattutto con conoscenza anche della difesa a tre che sembra essere definitivamente l'impianto scelto da mister Massimiliano Allegri per affrontare questa stagione sportiva.

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il club rossonero sarebbe in contatto costante da ieri con il City e con l'entourage del giocatore: anche oggi proseguiranno i discorsi. Il difensore svizzero ha dato la sua disponibilità ma ora il difficile sarà trovare l'accordo sullo stipendio dal momento che Akanji percepisce un ingaggio abbastanza alto in Inghilterra. Il club rossonero è al lavoro per cercare di chiudere in tempo un colpo che sarebbe molto importante per la rosa del tecnico livornese.

di Antonio Vitiello