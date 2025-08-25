MN - Gli agenti di Harder lasciano Casa Milan, così come Tare: operazione ai dettagli

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'entourage di Conrad Harder ha lasciato pochi minuti fa la sede rossonera dopo quattro ore di colloquio con la dirigenza. L'operazione non è ancora chiusa, ma si lavora sui dettagli contrattuali, considerando che l'accordo tra Milan e Sporting Lisbona era stato già trovato ieri sera a 24 milioni di euro più bonus.

di Antonio Vitiello

IL PROFILO DI HARDER

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Conrad Harder: "Harder è stato pagato dallo Sporting 19 milioni di euro. Il suo nome ha cominciato ad apparire nei taccuini degli scout di mezza Europa qualche anno fa, quando segnava a raffica nelle giovanili del Nordsjaelland e imparava da Michael Essien (sì, proprio lui, l’ex mediano del Milan, poi vice allenatore dei danesi). Il passaggio ai pro’ non è stato però così agevole come dalle previsioni: 9 gol in 41 presenze in Danimarca, poi 12 in 51 in Portogallo. A Lisbona, va detto, a chiuderlo era un bomber d’eccezione, Viktor Gyokeres. Singolare, piuttosto, è che lo Sporting non abbia deciso di puntare su di lui dopo la partenza dello svedese, ceduto all’Arsenal, investendo ben 22 milioni sul 27enne Luis Suarez. Così, Harder ha iniziato la stagione di nuovo da riserva, benché sabato abbia firmato il primo gol del suo 2025-26 dalla panchina contro il Nacional, a due passi dalla casa natale di Cristiano Ronaldo. Conrad, però, è mancino e soprattutto non è ancora una macchina alla CR7, di cui ha imitato l’esultanza del “siuuu” un paio di volte. Un noto dirigente italiano, che l’ha seguito per mesi, lo ha definito «un toro» per la potenza fisica, il coraggio nel far a sportellate con i difensori e il pressing forsennato. A 20 anni, la fame e la grinta non gli mancano. Il resto arriverà, credono al Milan".