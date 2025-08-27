MN - Harder, all'origine della frenata anche un voltafaccia degli agenti

L'operazione Conrad Harder è a rischio fallimento. Nonostante sembrasse (ed effettivamente fosse) tutto fatto e concordato tra Milan e Sporting e con il giocatore, in questi minuti si è diffusa ed è stata confermata da più parti (data in anteprima da Sportitalia) la notizia che la trattativa ora è a rischio. Anche la redazione di MilanNews.it può confermare questo nuovo clamoroso risvolto. Come riferisce Sky Sport 24 all'origine c'è stato un temporeggiamento dello Sporting che ancora non ha chiuso per Ioannidis, profilo individuato per sostituire il danese.

All'origine dell'incredibile frenata di mercato c'è però, come possiamo confermare, anche il fatto che gli agenti di Conrad Harder avrebbero improvvisamente cambiato le carte in tavola su stipendio e commissioni al giocatore, andando contro gli accordi che erano stati trovati e sulla base dei quali il giocatore era pronto a trasferirsi a Milano. Non è da escludere che sul giocatore siano intervenuti nelle ultime ore anche altri club che abbiano indotto l'entourage a comportarsi in questo modo. Per far sì che non salti tutto, l'unico modo è che gli agenti rispettino la parola data.

di Pietro Mazzara