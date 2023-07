MN - Il Milan ha in pugno Chukwueze: operazione vicinissima alla conclusione

Dopo aver chiuso l'operazione Okafor per l'attacco (QUI i dettagli dell'affare), il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata per dare un altro colpo a Stefano Pioli sull'esterno di destra.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha in pugno Samuel Chukwueze, giocatore che Furlani, Moncada e Pioli seguono da da diverso tempo. L'operazione per l'esterno del Villarreal è vicinissima alla conclusione. Sono ore importanti per arrivare all'accordo definitivo con il club spagnolo dopo aver già trovato quello con il classe 1999.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara