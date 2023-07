MN - Interesse del Villarreal per Gabbia, eventuale operazione slegata da quella per Chukwueze

Il Villarreal è interessato a Matteo Gabbia, ma per il momento il club spagnolo non ha formulato nessuna offerta specifica.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it un'eventuale operazione sarebbe comunque slegata da quella per Samuel Chukwueze: nella giornata di ieri il Milan ha trovato un accordo di massima per l'esterno nigeriano per 20 milioni di euro di base fissa più bonus fino ad arrivare a 28 (qui la nostra anticipazione).

di Antonio Vitiello.