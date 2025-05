MN - L'Al-Hilal spinge forte per Theo: offerta monstre al giocatore, un po' bassa per il Milan. Cosa manca

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'Al-Hilal sta spingendo fortissimo per Theo Hernandez: l'offerta è di 18 milioni di euro annui al giocatore e di 20 milioni di euro di cartellino per il Milan. Il club rossonero vorrebbe qualcosa in più, ma a non essere convinto della destinazione Arabia Saudita è lo stesso Theo, che aspetta qualche offerta - fino ad ora non arrivata - dei top club europei.

di Antonello Gioia

COSA HA RACCONTATO BAIOCCHINI DI SKY IERI DA CASA MILAN

Com'è la situazione al Milan in sede di mercato?

“La situazione è che ci sono delle volontà da parte del Milan da quello che ho capito: c’è la volontà prima di cedere ed incassare e poi investire sul mercato per cercare di regalare ad Allegri una squadra ritagliata su misura su quello che è il suo modo di fare calcio, con il 4-3-3/4-2-3-1 che vuole proporre al Milan. Gli incontri che ci sono stati in giornata, soprattutto con il procuratore di Theo, sono stati volti a questo: capire bene le intenzioni e arrivare ad una soluzione che possa soddisfare tutti. Che cosa vuol dire? Theo, che ha il contratto in scadenza nel 2026, ne vorrebbe uno nuovo da 7-8 milioni: sono tanti soldi che il Milan non può e non vuole dargli visto anche quello che è stato il rendimento di Theo nell’ultima stagione, che non è stata la sua migliore. Rimane un giocatore di profilo internazionale: è arrivata un’offerta dall’Arabia molto importante ma Theo vuole aspettare qualche big d’Europa. In questo incontro tra Quilon e Tare sono stati fatti un po’ i numeri di quella che potrebbe essere un’eventuale cessione. La volontà comune è di non uscire a costo zero e creare un danno economico al Milan”.

Theo non sembra molto convinto dell’Arabia:

“La proposta è arrivata dall’Al Hilal, la squadra di Milinkovic-Savic. Fa un’offerta concreta, seria, però credo che Theo voglia aspettare. Siamo solo all’inizio del mercato e ha, tra virgolette, il coltello dalla parte del manico: ha il contratto in scadenza tra un anno e tra un anno magari potrebbe chiedere anche cifre più alte. Proprio per questo il Milan, in questa fase di mercato, vuole capire quali possono essere i reali interessi anche da qualche big del calcio europeo. Magari la cessione di Theo potrebbe, eventualmente, evitare altre cessioni di giocatori che il Milan vuole tenere. Non che non voglia tenere Theo Hernandez ma ha una situazione contrattuale talmente difficile e con richieste talmente alte che il Milan fa le sue valutazioni. 7-8 milioni di euro in Italia non te li può dare nessuno, quindi o vai in Arabia e ne prendi molti di più o c’è la Premier League, il Real Madrid, il Bayern: queste sono le squadre che possono permetterselo”.