MN - L'Atalanta sta preparando un'offerta da 25 milioni di euro complessivi per Musah
L'Atalanta insiste per Yunus Musah. L'americano è il preferito per sostituire Marco Brescianini, che a questo punto potremmo definire essere vicino al Napoli, anche perché la Dea sarebbe pronta a compiere dei primi passi concreti verso il numero 80 del Milan.
Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it l'Atalanta sta preparando l'offerta per Yunus Musah. Si parla di circa 25 milioni di euro complessivi, cifra che si avvicina alla richiesta base del Milan di 25 fissi.
di Pietro Mazzara
