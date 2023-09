MN - Milan-Daka: problemi anche per la formula, il Leicester voleva l'obbligo di riscatto

Dietro alla scelta del Milan di virare su Rafa Mir non ci sarebbero solo problemi di tempo per tesserare Patson Daka: tra i rossoneri e il Leicester non ci sarebbe infatti stato accordo sulla formula del trasferimento in quanto il Diavolo voleva chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi chiedevano l'obbligo.