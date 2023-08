MN - Milan, è deciso: Colombo va in prestito al Monza. Prima il rinnovo con i rossoneri

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan che non è partito per la trasferta di Roma, andrà al Monza. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il giocatore è pronto a trasferirsi in prestito alla corte di di Raffaele Palladino per avere più spazio rispetto a quello che potrebbe avere in rossonero.

Il classe 2002, però, prima di ufficializzare il suo passaggio al club biancorosso, firmerà il prolungamento di contatto con il Milan, attualmente in scandenza nel 2025.

di Antonio Vitiello