MN - Milan Futuro, Sandri in procinto di andare al Crotone

Dopo un solo anno sta per finire l'avventura di Mattia Sandri al Milan Futuro. Apprende la redazione di MilanNews.it che il classe 2001, l'anno scorso uno dei punti fermi della formazione U23 dei rossoneri che poi è retrocessa in Serie D, è in procinto di passare al Crotone, che quest'anno gioca in Serie C.

di Antonio Vitiello.