MN - Milan, nuovo rinforzo per la Primavera: preso il classe 2005 Simic dallo Stoccarda

Arriva un rinforzo per la difesa del Milan Primavera guidato da Ignazio Abate. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, la dirigenza rossonera ha chiuso la trattativa con lo Stoccarda per il classe 2005 Jan-Carlo Simic. Il giovane centrale serbo arriva dunque in Italia, dopo essersi messo in mostra con la propria Nazionale agli Europei di categoria insieme a Marko Lazetic, con cui si ritroverà in rossonero.

