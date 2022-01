MN - Milan, Plizzari verso il prestito al Lecce: sostituirà Bleve, vice di Gabriel

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Alessandro Plizzari potrebbe ben presto lasciare il Milan. Il portiere classe 2000, chiuso in rossonero dai più esperti Maignan, Tatarusanu e Mirante, potrebbe accasarsi in prestito al Lecce in Serie B; i salentini, infatti, hanno necessità di sostituire il secondo portiere infortunato Bleve, vice dell'ex rossonero e titolare in Puglia Gabriel.

di Pietro Mazzara e Antonello Gioia