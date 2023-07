MN - Milan, riallacciati i contatti con il Valencia per Musah: si punta ad abbassare il prezzo

MilanNews.it

Dopo Loftus-Cheek e Reijnders, il Milan vuole chiudere un ultimo centrocampista. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il club rossonero ha riallacciato i discorsi con il Valencia per Yunus Musah, statunitense classe 2002 ma con il passaporto italiano e quindi non andrebbe ad occupare l'ultimo slot per i giocatori extracomunitari rimasto a disposizione al Milan. Anche in questa trattativa, i rossoneri vogliono abbassare le pretese del Valencia, considerate troppo alte.

di Antonio Vitiello