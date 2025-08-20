MN - Non solo Boniface. Il Milan non molla la presa su Conrad Harder
Il Milan potrebbe non fermarsi a Victor Boniface per l'attacco. Stando a quanto raccolto da MilanNews.it i rossoneri non mollano la presa su Conrad Harder. L'attaccante dello Sporting CP, 20 anni, è considerato un grande prospetto. La valutazione data al giocatore è attorno ai 25 milioni, bonus inclusi.
Nazionale Under 21 danese, Harder ha segnato 11 reti nella sua prima stagione in Portogallo, vincendo anche campionato e coppa nazionale. Proprio in quest'ultima competizione, il giocatore ha segnato in finale ai supplementari contro il Benfica.
