MN - Nuovi contatti con Harder, il Milan può tentare l'affondo in queste ore
Oggi alle 10:55Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
fonte di Antonio Vitiello

Nel mentre Victor Boniface è tornato in Germania in attesa della decisione definitiva da parte del Milan (CLICCA QUI), il club rossonero ha avuto nuovi contatti questa mattina con Conrad Harder, attaccante classe 2005, danese, dello Sporting Lisbona. 

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan potrebbe tentare l'affondo per il 20enne già in queste ore, con l'obiettivo di assicurarsi un profilo di prospettiva ed anticipare la concorrenza di altre squadre europee, fra tutte il Rennes. 

