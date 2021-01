MN - Oggi altro contatto interlocutorio tra il Milan e Branchini

Come raccolto dalla nostra redazione, oggi - dopo l'incontro di ieri in sede - ci sono stati ulteriori contatti tra il Milan e l'agente di mercato, Giovanni Branchini. Nel corso della conversazione, è stato fatto il punto della situazione sui ruoli in cui i rossoneri sono alla ricerca di rinforzi. Ad oggi non sono stati proposti nomi, ma il dialogo resta comunque aperto.