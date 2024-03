MN - Palermo, il 2010 Pipitó è in scadenza di contratto: su di lui Milan, Roma, Juve e Borussia Dortmund

Giuseppe Pipitó, centrocampista classe 2010 che milita nei Giovanissimi Nazionali U15 del Palermo, è in scadenza di contratto con il club siciliano e per questo è finito nel mirino di diversi top club italiani e stranieri visto che in estate si muoverà a parametro zero: oltra a Roma, Juventus e Borussia Dortmund, anche il Milan avrebbe messo nel mirino il giovane talento rosanero.

Nella stagione in corso, Pipitó si sta mettendo in mostra a suon di gol visto che è già a quota 10 reti segnati in campionato. L'ultimo lo ha meso a segno lo scorso 25 febbraio contro il Cosenza.