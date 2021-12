MN - Passerini sul sostituto di Kjaer: "Botman in pole, la chiave potrebbe essere il prestito"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sui nomi per il sostituto di Kjaer: "In cima alla lista c'è Botman del Lille: piace molto e costa molto. Il Milan ha speso oltre 70 milioni nell'ultima estate e ha intrapreso un progetto di sostenibilità finanziaria; è giusto, quindi, prestare attenzione alle spese che si fanno, soprattutto a gennaio. Condivido la strategia del Milan: non sarà un mercato rivoluzionario. C'è Botman in cima alla lista, piace Milenkovic, anche Sarr del Chelsea, ma bisogna capire se siano i giocatori giusti. Il Milan cercherà di fare operazioni intelligenti e spesso sono situazioni che si aprono all'ultimo o da un momento all'altro... chiamasi opportunità. Di sicuro non sarà un mercato di eccessi, ma il Milan farà valutazioni molto equilibrate; i rossoneri non spenderanno tanto per spendere, ma un difensore arriverà".

Con quale formula il Milan potrebbe acquistare Botman?

"Un prestito. Il Lille non ne è ancora convinto, ma ormai il 70% delle operazioni prevedono questa formula e non mi sorprenderei che anche in questo caso si ripeta una situazione simile a quella di Tomori. Può essere conveniente anche ad entrambe le società".