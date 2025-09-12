MN - Pauluzzi: "C'è una definizione che spiega bene come Maignan si è comportato negli ultimi mesi"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

In casa rossonera tiene poi sempre banco la questione del rinnovo di Mike Maignan. Cosa ci può dire?

"Prima di tutto, vorrei sottolineare il suo atteggiamento, assolutamente top. Un dirigente del Milan ci ha detto che l'anti-Lookman, una definizione che spiega bene come Maignan si è comportato negli ultimi mesi. E' un po' brutto che il capitano del Milan sia a scadenza e non ci siano certezze sul suo futuro in rossonero. Maignan ha ancora un po' di anni buoni davanti a lui, si è sempre impegnato per la causa. Se dovesse finire come Donnarumma, cioè andare via a zero, sarebbe un peccato. Credo si siano un po' già messi l'anima in pace. Maignan è stato molto importante per il Milan, con qualche alto e basso, ma la sua presenza nello spogliatoio è stata fondamentale. Senza di lui forse il Milan l'anno scorso sarebbe sprofondato ancora di più".

IL RUOLO DI RABIOT

In che ruolo preferisci giocare? È una delle domande poste a Rabiot durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco la sua risposta: "Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come decide di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque".