MN - Tare: "Sui terzini abbiamo le idee chiare: nelle prossime due o tre settimane ci sarà un seguito a queste trattative”

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Per i terzini, avete un identikit preciso? Zinchenko piace?

“Abbiamo un identikit preciso, vogliamo soprattutto dei giocatori giovani e di grande prospettiva che siano funzionali per il nostro sistema di gioco. Sono cose che abbiamo studiato con l’allenatore: abbiamo le idee chiare e nelle prossime due o tre settimane ci sarà un seguito a queste trattative”

I CONTATTI TRA TARE E ALLEGRI

Massimiliano Allegri, tornato qualche settimana fa ufficialmente sulla panchina del Milan, sta partecipando attivamente alla costruzione della nuova squadra rossonera che dovrà rilanciarsi dopo l'ultima deludente stagione. In attesa di raduno di Milanello in programma il prossimo 7 luglio (nei giorni precedenti sono in programma i test per i giocatori), il tecnico livornese è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia (è stato intercettato al Forte Village con i suoi cari), ma il suo telefono è sempre acceso perchè il mercato non va in ferie e i contatti con l'ad milanista Giorgio Furlani e il ds Igli Tare sono sempre costanti.

Occhio a De Cuyper

Maxim De Cuyper lascerà il Club Brugge in questa finestra di calciomercato. Il laterale belga classe 2000, da oltre un anno anche nel giro della nazionale maggiore belga, è oggi uno dei pezzi pregiati della squadra fiamminga. Di una delle migliori fucine di talenti dell'interno panorama europeo. "Mi piace tanto, l'ho visto tante volte e per me crescerà ancora. Già quest'anno ha fatto un ulteriore salto di qualità. E anche in nazionale belga ha fatto molto bene. Buon piede sinistro, bravo difensivamente, gli piace fare anche gli assist. De Cuyper sta giocando a certi livelli in Belgio da due-tre anni, quindi dico che può fare il salto. E aggiungo che fra uno o due anni sarà ancora più forte", ha dichiarato negli scorsi giorni a 'MilanNews' l'ex centrocampista Walter Baseggio.