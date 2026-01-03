Moretto annuncia: "Arizala ha rifiutato la proposta del Milan, sarà un nuovo giocatore dell'Udinese"

vedi letture

Matteo Moretto, noto giornalista esperto di calciomercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube. Tra i temi affrontati, quello legato al caso Arizala, prima bloccato dal Milan e poi preso dall'Udinese:

"Di fatto è un'operazione chiusa, con l'Udinese che ha preso Juan David Arizala. Il terzino colombiano era stato bloccato inizialmente dal Milan, con i rossoneri che lo avrebbero prima girato a Milan Futuro e poi atteso sviluppi sulla sua stagione. Il ragazzo ha però deciso di non voler intraprendere questo percorso di "gavetta" Nel Milan, e così l'Udinese ha beffato i rossoneri, se così possiamo dire, facendo firmare al colombiano un contratto da professionista, e quindi pronto per giocare in prima squadra in Serie A".