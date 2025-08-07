Moretto: "Ci siamo per il prestito secco di Bondo alla Cremonese: operazione che si può concludere dopo il weekend"

di Manuel Del Vecchio

Anche Matteo Moretto conferma (qui la nostra anticipazione): Warren Bondo andrà in prestito alla Cremonese. Queste le sue parole in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Mi dicono che ci siamo per il prestito secco di Bondo alla Cremonese. Tutto fatto. Mi dicono che l’operazione si potrà concludere dopo il weekend, anche a livello di documentazione e viaggio del giocatore. Operazione che non è a rischio e procederà dritta fino alle firme”.