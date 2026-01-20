Moretto: "Interessamenti da Spagna e Italia per Coppola, soluzione Milan al momento non calda"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:50Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Un po' a fari spenti il Milan è vigile sul mercato qualora si presentasse un'occasione per il difensore centrale. Nelle ultime ore si è parlato di Coppola del Brighton, centrale italiano ex Verona. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne parla così:

Coppola del Brighton è stato accostato al Milan ma è un nome che non ci risulta. Oggi Coppola ha ricevuto tanti interessamenti da Spagna e Italia, con la Fiorentina, ma non ci risulta calda la soluzione Milan”.