Moretto: "Per la difesa del Milan da scartare i nomi di Kwior e Kim, mentre è da monitorare la situazione di Akanji"

In merito ai movimenti di mercato del Milan, il noto giornalista Matteo Moretto ha parlato così sul proprio canale Youtube. Tra nuovi nomi in entrata, sopratuttto in attacco e in difesa e situazioni ancora da studiare, ecco quanto emerso delle parole di Moretto:

"Per il mercato del Milan e per le idee che hanno in mente i dirigenti rossoneri, credo siano da scartare i nomi di Kwior e Kim. Un nuovo obiettivo, sicuramente da tenere d'occhio è lo svizzero Manuel Akanji del City".