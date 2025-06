Moretto rivela: "Proposto Tomori al Napoli. Con l'offerta giusta può partire, anche se il Milan preferirebbe l'estero"

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul calciomercato del Milan: "C'è stato un lavoro di intermediari che hanno proposto Tomori al Napoli. Vi posso dire che Tomori piace molto ad Allegri, però, come buona parte se non quasi tutta la rosa del Milan, con l'offerta giusta si può partire. Non escluso che Tomori possa trovare una sistemazione. Il Milan preferirebbe l'estero più che l'Italia, ma teniamo monitorata questa situazione perché è una situazione importante".

LA PROPOSTA DEL BAYERN PER LEAO SECONDO MILANNEWS

Avvio di mercato particolare per il Milan, con diversi giocatori importanti finiti nel mirino dei top club europei. Reijnders è ormai da considerarsi, previe visite mediche, un nuovo giocatore del City, mentre Maignan è decisamente attratto dalla possibilità di andare a giocare in Premier League con il Chelsea: bisognerà capire come si evolverà la situazione del portiere francese, con Allegri che vorrebbe tenerlo. Il nuovo tecnico del Milan punta forte anche su Rafael Leao e l'ha già comunicato al giocatore, oltre che alla società. Sul portoghese, che giocherà in finale di Nations League contro la Spagna, apprende la redazione di MilanNews.it che c'è il forte interesse del Bayern Monaco: i campioni di Germania vogliono rinnovare le forze sugli esterni d'attacco e hanno messo nel mirino il numero 10 rossonero.

Il Milan fa di Leao una valutazione molto alta, vicina ai 175 milioni della clausola: da via Aldo Rossi prenderebbero in considerazione solo offerte da 130 milioni di euro o giù di lì. Il Bayern, che non è arrivato a cifre del genere neanche per Florian Wirtz, ormai promesso sposo del Liverpool, mette sul piatto una proposta importante da 70-75 milioni di euro più il cartellino di un giocatore fra Kim (difensore centrale), Coman (esterno d'attacco) e Goretzka (centrocampista). In attesa di capire cosa deciderà di fare il Milan, e anche di vedere che intenzioni hanno le tre potenziali contropartite, Tare ed Allegri anche nelle ultime ore hanno ribadito la centralità di Leao nel loro progetto.