Atalanta, Musah primo obiettivo per il centrocampo: distanza minima con il Milan

L'Atalanta cerca rinforzi in mezzo al campo e nelle ultime ore ha dato un'accelerata importante per Yunus Musah, centrocampista del Milan e primo obiettivo dei bergamaschi per il centrocampo. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri chiedono 30 milioni di euro, mentre il club nerazzurro punta a chiudere a 25 milioni. La distanza tra domanda e offerta è minima e quindi la trattativa si potrebbe chiudere in pochi giorni.

Musah ha già fatto sapere di gradire la destinazione, anche perchè sa che all'Atalanta potrebbe trovare più spazio rispetto a quello che avrebbe al Milan dove parte indietro nelle gerarchie di Max Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe però tenerlo per la sua duttilità e per questo in via Aldo Rossi sono ore di riflessione per decidere se dare o meno il via libera alla cessione dell'americano.

