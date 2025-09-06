Moretto: "Silvano Vos è vicino ad un prestito in Svizzera"
Il calciomercato in entrata è finito il primo settembre, ma in alcuni paesi il mercato è ancora aperto: ecco perché il Milan in questi giorni è ancora impegnato in trattative per cedere alcuni giocatori ai margini del progetto. Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto su Silvano Vos. Le sue parole:
“Il Milan sta lavorando duramente alla ricerca di una soluzione per altri calciatori, messi già fuori rosa. Silvano Vos è vicino ad un prestito in Svizzera. Nelle prossime ore vi sveleremo tutti i dettagli, la trattativa è in stato avanzato”.
