Moretto: "Trattativa Milan-Chelsea per prendere Nkunku a titolo definitivo. Il francese ha già detto sì ai rossoneri"

In merito alla situazione di mercato del Milan che vedrebbe la dirigenza rossonera forte su Christopher Nkunku, nome uscito in serata per l'attacco di mister Massimiliano Allegri, il noto giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto riporta così sul proprio account "X".

Moretto su Nkunku

"C'è una trattativa in corso tra il Milan e il Chelsea per Christopher Nkunku. L’operazione per portare a Milano l'attaccante francese sarebbe a titolo definitivo, con il calciatore che ha dato massima disponibilità a firmare per il Milan".