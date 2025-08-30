Nkunku saluta il Chelsea: "Grazie di tutto. Vi auguro il meglio"
MilanNews.it
Nonostante le attenzioni fossero giustamente rivolte a Lecce-Milan, quella di ieri è stata anche la giornata di Christopher Nkunku da nuovo giocatore del Milan. L'attaccante francese ha svolto tutto l'iter di visite mediche per poi dirigersi nel tardo pomeriggio in sede per firmare il contratto che l'ha legato al club rossonero fino al 30 giugno 2030.
L'ufficialità del suo arrivo è attesa a minuti, ma ci ha pensato lo stesso Nkunku ad anticipare i tempi pubblicando sui propri profili social il più classico dei post di saluti alla sua ex squadra. In un collage dove si è fatto ritrarre nei suoi momenti migliori al Chelsea, il neo numero 18 del Milan ha scritto: "Grazie di tutto. Vi auguro il meglio"
