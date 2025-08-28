No ad Harder: il motivo principale è che gli agenti hanno chiesto qualcosa in più al Milan

vedi letture

Tutto l'ambaradan del Milan per Nkunku e Dovnyk è partito dal no a Conrad Harder, arrivato perché, si legge su La Gazzetta dello Sport, lo Sporting Lisbona non ha chiuso l’accordo con il Panathinaikos per Fotis Ioannidis, gli agenti hanno chiesto qualcosa in più e il Milan ci ha ripensato.

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

Il mercato del Milan ha subito, ieri, un'altra giornata clamorosa, piena di sorprese e di colpi di scena. Quando sembrata tutto fatto per Conrad Harder, la trattativa che porta al danese è definitivamente saltata; il Milan ha deciso di lasciare lì dov'è l'attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona a causa dei tentennamenti del club portoghese sul via libera e al cambiamento continuo delle condizioni da parte del suo entourage. E il Milan ha detto 'Beh, ciao' e si è voltato verso altri fronti.

Non Dusan Vlahovic, però, L'orientamento del serbo, infatti, è quello di restare alla Juventus. O, comunque, di non aprire in maniera decisa al Milan. Nulla è cambiato nelle ultime settimane: le sue richieste d'ingaggio e quelle di commissione da parte dell'entourage sono rimaste altissime, fuori dai parametri consueti del Milan targato RedBird. E anche la Juventus, nonostante il 9 sia ad un anno dalla scadenza, chiede molto per il cartellino. L'affare, dunque, non si farà.

Nelle ultime ore, dunque, il Milan ha spostato il mirino su due calciatori. Si lavora su Christopher Nkunku, punta centrale atipica del Chelsea, per un acquisto a titolo definitivo dai Blues per una cifra che supera i 30 milioni di euro e sul prestito di Artem Dovbyk della Roma, la quale aprirebbe anche al diritto di riscatto. Si prospetta una doppia operazione in attacco, contando sulle uscite per 50 milioni totali di Musah verso l'Atalanta e Chukwueze verso il Fulham.